Загадковий камінь поблизу марсохода Opportunity має унікальний хімічний склад

Про це повідомляють РИА Новости.

Хімічний склад - в ньому значно більше сірки, магнію і марганцю, заявив науковий керівник місії Стів Сквайрс (Steve Squyres).

Близько двох тижнів тому поруч з марсоходом, який не рухався з місця з кінця листопада і працював тільки маніпулятором, з'явився "гість" - добре помітний камінь, якого не було на знімку за 3536-й сол (марсіанський день) з початку місії, а на 3537-й сол він вже опинився на видному місці.

"Я хочу сказати, що Марс продовжує сипати на нас нові загадки. Він (камінь) на цій червоній рівнині схожий на пампушку з джемом (jelly doughnut) ...І він просто з'явився", - сказав Сквайр, виступаючи в четвер на урочистих зборах на честь десятиліття висадки марсоходів Spirit і Opportunity.

За словами вченого, зараз розглядаються дві теорії походження каменю: перша полягає в тому, що був якимось чином викинутий колесом марсохода, а друга - що цей фрагмент породи був вибитий ударом метеорита. Другий варіант здається Сквайрсу малоймовірним.

Вчені провели спектрографические вимірювання і з'ясували склад темної "начинки". Виявилося, що він містить незвично багато сірки, багато магнію. "Марганцю в нього в два рази більше, ніж ми бачили де-небудь ще на Марсі", - говорить Сквайр.

Ця ситуація нагадала йому початок місії марсохода відразу після його висадки біля кратера "Голок". "Ми повністю збиті з пантелику, і у нас почалося прекрасний час: вся команда сперечається, це як у часи Голка. Неважливо, скільки ще ровер пропрацює, ... але Марс продовжить сипати на нас нове", - сказав учений.

Нагадаємо, вчені не змогли пояснити загадковий марсіанський «блукаючий камінь».