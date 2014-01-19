Google показав контактні лінзи, які контролюють рівень цукру в крові людини

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на британську радіостанцію Бі-бі-сі.

Інтерактивні контактні лінзи для очей, що дозволяють людині, яка хворія на діабет, в режимі реального часу контролювати рівень цукру в крові, представила американська компанія Google.

"Лінзи здійснюють контроль за концентрацією глюкози в організмі за допомогою аналізу слізної рідини в оці, - зазначає Бі-бі-сі. - Зараз хворі на діабет повинні для визначення рівня цукру в крові здавати кров".

"Інтерактивні контактні лінзи мають поряд з сенсором глюкози бездротовий передавач, який повідомляє про необхідність ін'єкції інсуліну", - сказав один з керівників проекту Брайан Отіс.

За його словами, однією з головних проблем була розробка мініатюрного антени для передачі даних. Поки створений прототип лінз. Очікується, що найближчим часом вони надійдуть у продаж.