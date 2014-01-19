ЗМІ: Вірус, який викрав дані 110 мільйонів банківських карт, написав підліток з РФ

Автором вірусу, з допомогою якого були викрадені дані 110 мільйонів банківських карток у США, імовірно, є 17-річний хлопець з Санкт-Петербурга, повідомляє РИА Новости з посиланням на The Washington Post.

До такого висновку прийшли фахівці з компанії IntelCrawler, що займається забезпеченням комп'ютерної безпеки. За їхніми даними, автор вірусу, який вважається «добре відомим фахівцем» на чорному ринку, продав понад 60 версій шкідливого коду кіберзлочинцям з різних країн, у тому числі зі Східної Європи.

При цьому відзначається, що сам підліток не причетний до кібератак. Згідно з інформацією видання, шкідливий код, який, ймовірно, використовувався при атаці на торговельну мережу Target, спочатку назвався КАРТОХА, а потім став відомий як BlackPOS. Вигаданий вірус був у 2013 році, перші повідомлення про його використання з'являлися ще навесні минулого року. Раніше повідомлялося, що КАРТОХА фігурує на ринку хакерів з червня.

Як писали англомовні ЗМІ, вірус, через який в США були викрадені дані 110 мільйонів кредитних карт, був «написаний частково по-російськи». Слова російської мови в мовах програмування, як правило, не використовуються, тому російською, швидше за все, були написані коментарі, вставлені в код програми.

В кінці 2013 року компанія Target визнала факт злому своїх систем і крадіжку даних мільйона кредиток. Злом сервера, на якому зберігалися дані кредитних і дебетових карт клієнтів компанії, міг статися з 27 листопада по 15 грудня. Викрадена інформація містила імена, адресу, номер телефону та електронну пошту споживачів.