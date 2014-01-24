Gmail став недоступний для частини користувачів

22:19, 24 січня 2014
Наука та IT
0 0

Поштовий сервіс Gmail виявився недоступний для частини користувачів

Gmail став тимчасово недоступний

Повідомлення про це 24 січня стали з'являтися в соціальній мережі Twitter. Недоступність Gmail підтверджується також перевіркою через сервіс downforeveryoneorjustme.com, передає Lenta.ru.

За даними інтернет-видання The Next Web, збій торкнувся користувачів зі США, Канади і Європи. Російські користувачі пошти Google також повідомляють про проблеми з доступом до своїх акаунтів. Крім того, повідомляється про збої в роботі відеохостингу YouTube, що належить Google, а також про повільне завантаження сервісу Google Drive та соціальної мережі Google+.

Представники Google пізніше підтвердили наявність проблем, заявивши, що працюють над їх усуненням. За збігом обставин, збій в роботі сервісів Gmail стався тієї миті, коли команда інженерів Google, яка відповідає за стабільність роботи продуктів компанії, давала інтерв'ю на сайті Reddit.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter