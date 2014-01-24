Gmail став недоступний для частини користувачів

Повідомлення про це 24 січня стали з'являтися в соціальній мережі Twitter. Недоступність Gmail підтверджується також перевіркою через сервіс downforeveryoneorjustme.com, передає Lenta.ru.

За даними інтернет-видання The Next Web, збій торкнувся користувачів зі США, Канади і Європи. Російські користувачі пошти Google також повідомляють про проблеми з доступом до своїх акаунтів. Крім того, повідомляється про збої в роботі відеохостингу YouTube, що належить Google, а також про повільне завантаження сервісу Google Drive та соціальної мережі Google+.

Представники Google пізніше підтвердили наявність проблем, заявивши, що працюють над їх усуненням. За збігом обставин, збій в роботі сервісів Gmail стався тієї миті, коли команда інженерів Google, яка відповідає за стабільність роботи продуктів компанії, давала інтерв'ю на сайті Reddit.