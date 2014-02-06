Школяр-переможець конкурсу “Дудл для Google” заробив для своєї школи 50 тисяч гривень

Завершився перший Всеукраїнський конкурсу серед школярів “Дудл для Google”. Остаточним переможцем став Роман Барабаш з Переяслав-Хмельницького.

Школа, в якій навчається Роман, отримає грант у розмірі 50 тисяч гривень на модернізацію.

Три місяці тому дітей віком до 17 років запрошували намалювати святковий логотип Google на тему “Україна моєї мрії”.

За час конкурсу учасники надіслали понад 10 тисяч робіт - дитячих малюнків з різних куточків України. Почесне журі обрало 15 кращих дудлів - півфіналістів (5 у кожній віковій категорії). На другому етапі конкурсу ці 15 робіт боролися за право вийти у фінал на відкритому народному онлайн-голосуванні. Українські користувачі Google обрали 3 малюнки, які сподобалися їм найбільше.

Фіналістами виявилися:

Роман Барабаш, м. Переяслав -Хмельницький, ЗОШ № 7, 4 клас

Олена Харченко, смт. Опішня, Полтавська область, Державна спеціалізована школа-інтернат "Колегіум мистецтв у Опішні", 7 клас.

Владислав Степаненко, м.Нікополь, Спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара, 11 клас.

Остаточним переможцем обрали Романа Барабаша, який описав свою роботу так: “Україна моєї мрії - це багата і незалежна держава, де кожна родина, в місті чи селі, почуває себе вільною і захищеною.”