Apple варто випускати Android-смартфони та грати на двох ринках - співзасновник компанії

15:01, 07 лютого 2014
Наука та IT
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Співзасновник американської корпорації Стів Возняк вважає, що Apple може бути конкурентним на ринку Android-смартфонів. 

Стів Возняк / REUTERS

Компанії Apple варто зайнятись випуском Android-смартфонів під своїм брендом, заявив в інтерв’ю співзасновник компанії Стів Возняк. Про це пише Еспресо.TV із посиланням на Wired.

„Ніщо не стримує Apple від виходу на ринок телефонів під Android – у якості додаткового ринку”, - заявив Возняк, який, щоправда, уже не бере участі у щоденній діяльності компанії, повідомляє Wired.

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„Ми мали б там дуже конкурентну позицію. Людям подобається чарівний дизайн і висока якість виробництва наши продуктів. Ми можемо грати на двох аренах водночас”, - вважає Возняк.

Такий iAndroid, безумовно, видається вкрай малоймовірним – хоча й не цілком неможливим. Android є операційною системою з відкритим вихідним кодом на основі ліцензії Apache Software 2.0, доступною для будь-якого виробника телефонів. Apple може навіть переробити Android під свої потреби, як то зробила Amazon, щоб створити продукт, ближчий до традиційної естетики компанії. 

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