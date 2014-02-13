Apple займає 73% ринку мобільної корпоративної техніки у світі - дослідження

Мобільні пристрої Apple домінують на світовому ринку корпоративної техніки, посідаючи в четвертому кварталі 2013 року 73%, що на 1 п.п. вище, ніж у третьому кварталі року, повідомляє Digit.ru.

У звіті компанії Good Technology, яка займається розробкою систем мобільного безпеки для корпоративних клієнтів, зазначають, що пристрої на операційній системі Android використовуються в якості корпоративної техніки значно рідше - у звітному періоді на них припадає близько 26% від усього парку мобільної техніки, що на 3 п.п. вище показника за аналогічний період попереднього року. На пристрої з ОС Windows Phone в четвертому кварталі 2013 року припадало близько 1%, як і в аналогічному періоді 2012 року.

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Найпопулярнішими в корпоративному середовищі є iPhone, які в четвертому кварталі 2013 року становили 54% всіх використовуваних пристроїв. Кількість планшетів iPad, незважаючи на вихід нових моделей в кінці жовтня, скоротилася з 22% в третьому кварталі 2013 року до 19% у четвертому. Частка планшетів на Android в корпоративному сегменті не перевищує 2%.

Компанія Good Technology надає послуги з інтеграції мобільних рішень для більш ніж п'яти тисяч корпоративних клієнтів з 130 країн світу, включаючи компанії зі списку Fortune 100.