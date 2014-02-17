Армію США "озброїли" фаблетами Samsung - ЗМІ

Командування Армії США закупило близько семи тисяч фаблетов Samsung Galaxy Note II, які бійці носитимуть на грудях, повідомляє Lenta.ru. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на військове джерело. Крім того, очікується, що південнокорейська компанія Samsung може отримати замовлення Агентства національної безпеки США на поставку декількох тисяч таких пристроїв. Американським військовим фаблети Note II будуть поставлятися у версії Nett Warrior.

Офіційно ні Армія США, ні Samsung інформацію про закупівлі мобільних пристроїв не коментують. Рік Уолш, начальник управління CIO G/6 Армії США, що відповідає за інтеграцію та застосування комерційних електронних пристроїв, заявив виданню Defense News, що апаратна начинка поставляються для військових гаджетів змін не зазнає, проте програмне забезпечення замінюється повністю.

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Раніше американські військові оголошували, що електронні пристрої для військових отримують спеціальну захищену версію операційної системи Android, в якій відключені практично всі комунікаційні можливості, включаючи модулі бездротового зв'язку Wi-Fi і Bluetooth. Обмін даними між пристроями здійснюється за допомогою підключення до переносних рацій Rifleman Radio. Фактично планшети і комунікатори виконують роль інформаційних дисплеїв.

Система Nett Warrior була розроблена в інтересах Армії США. Її основним завданням є відображення місцеположення бійців на полі бою, з виведенням докладної інформації на планшет командира. Фаблети Galaxy Note II в складі системи покликані забезпечувати навігацію та відображення даних про місцезнаходження бійців з відмітками на електронній карті. Обмежені партії фаблетыв купувалися американськими військовими і раніше в рамках розробки системи Nett Warrior.