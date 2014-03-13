Європарламент пропонує уніфікувати підзарядки для мобільних

Депутати Європарламенту (ЄП) виступили за те, щоб всі мобільні телефони в ЄС використовували один і той же тип зарядних пристроїв. Про це йдеться у схваленій парламентаріями резолюції, присвяченій відновленню європейської Директиви про радіообладнання, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Модернізація Директиви про радіообладнання - це ефективний спосіб покласти край конфлікту між різними пристроями, - зазначила автор доповіді, німецький парламентарій Барбара Вайе. - Мені особливо приємно, що ми домовилися про запровадження єдиної зарядної системи. Це послужить інтересам споживачів і допоможе захистити навколишнє середовище, поклавши край галасу навколо "зарядок" і скоротивши щорічні обсяги електронного сміття на 51 тис. тонн".

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У результаті модернізації європейських правил в області радіообладнання в єдиній Європі незабаром мають з'явитися однакові за своїм принципом роботи мобільні телефони, автомобільні брелоки, модеми. Це зроблено насамперед для того, щоб уникнути конфліктів між пристроями, а також гарантувати їх безпеку для здоров'я громадян.

У резолюції підкреслюється, що все радіоустаткування, що продається в ЄС, має бути сумісним з однією стандартизованою зарядною системою. Проте останнє слово залишено за Єврокомісією (ЄК): саме вона повинна буде уточнити види пристроїв, які підпадуть під нові вимоги.

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Крім того, ЄК буде вводити обов'язкову реєстрацію деяких категорій радіообладнання, через це виробникам доведеться одержувати відповідний сертифікат перед початком продажів. За словами парламентаріїв, аналогічний реєстр продукції вже існує в США. В результаті у влади в ЄС з'явиться можливість додаткового контролю такого виду продукції.

Оновлена директива ще має бути схвалена Радою ЄС, втім, її неформальну згоду вже отримано. Після цього у держав-членів Євросоюзу буде два роки на впровадження нових правил у свої національні закони, а у компаній - ще один додатковий рік на зміну виробничих стандартів.

У 2010 році ЄК виступала з подібною пропозицією. Не чекаючи дотримання формальних процедур ЄС та оновлення європейського законодавства, вона ініціювала уніфікацію зарядних пристроїв для мобільних телефонів. Тим не менше, ініціатива носила добровільний характер, і далеко не всі виробники пішли на такий крок.