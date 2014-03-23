Яндекс показуватиме українцям український Крим, а росіянам - окупований

Про це йдеться в повідомленні в офіційному блозі компанії.

"Ми працюємо для своїх користувачів з різних країн і відображаємо для них ту дійсність, яка їх оточує. Тому ми починаємо вносити зміни в роботу своїх сервісів", - сказано в повідомленні.

Читайте такожКартографи National Geographic мають намір позначати Крим як спеціальну територіюЧитайте такожзокрема, на найближчий час анонсовані зміни в пошуку і новинній службі Яндекса. Так, росіяни будуть бачити кримські ЗМІ у російському випуску новин, а українці - в українському.

"Наші користувачі з Криму, які зайшли на www.yandex.ru, побачать російський Яндекс, а на www.yandex.ua - український. Крім того, у них завжди є право вибору - вони можуть перемкнути домен й обрати ту чи іншу картину світу", - повідомляється в блозі.

Те само стосується і карт.

"Надалі і Яндекс.карти стануть різними для різних країн - тобто Крим там буде відображатися у відповідно до офіційної позиції кожної країни. Зміни зачеплять усі сервіси Яндекса, для яких це актуально", - заявили в Яндексі.