В Японії тестують електрокар, який не боїться повені

У Японії розробили автомобіль, який здатний пережити повінь і нетривалий час пересуватися по воді, повідомляє ИТАР-ТАСС.

За словами розробників з компанії Fomm, Concept One - найменший чотиримісний електрокар у світі. Його довжина - 2,5 метра, важить новинка 460 кг. Творці підкреслюють, що електрокар не є повноцінною амфібією. За рахунок водометних двигунів машина може утримуватися на плаву і їздити по неглибокому броду, але всього лише близько 24 годин. Без підзарядки електокар здатний подолати до 100 кілометрів шляху.

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"Газомоторним автомобілям, на відміну від електрокарів, для того, щоб завестися потрібен кисень. В першу чергу, ми хотіли створити таку машину, яка б повною мірою використовувала можливості електричного автомобіля", - зазначає президент FOMM Corporation Хідео Цурумаки.

Виробництво, а потім і продаж розробники планують почати в жовтні 2015 року в Таїланді, країні, де повені трапляються часто.