ЗМІ: Павло Дуров став громадянином держави на Карибах

Як пише газета "Известия", Дуров набув громадянство, пожертвувавши $250 тис. на одне з підприємств Сент-Кітс і Невіс. Згідно із законодавством держави, пожертвування в такому обсязі дає право на автоматичне отримання громадянства.

За інформацією джерела, близького до акціонерів "ВКонтакте", Дуров ще в лютому 2014р., до свого звільнення з "ВКонтакте", встиг перевести в Цукровий фонд Сент-Кітс і Невіс необхідну суму для отримання паспорта.

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"Фонд диверсифікації цукрової промисловості є спеціалізованою організацією в цілях здійснення програми "Громадянство через інвестиції". Внески до фонду в установлених розмірах дають іноземцям право на отримання громадянства Сент-Кітс і Невіс за інвестиційною програмою, так само як і у випадку з інвестиціями в заздалегідь схвалені об'єкти нерухомості островів", - розповіло джерело.

Разом з тим інші співрозмовники видання, знайомі з Павлом Дуровим, стверджують, що громадянство Сент-Кітс і Невіс він отримав ще рік тому.

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Сент-Кітс і Невіс - держава в східній частині Карибського моря. Складається з двох островів - Сент-Кітса і Невіс, належать до Малих Антильским островів. Площа країни - 261 кв. км, населення - 50 тис. осіб (за переписом 2010 року). Столиця - місто Бастер. Сент-Кітс і Невіс є членом Британської Співдружності.

Паспорт острівної держави дає можливість без віз відвідувати 131 країну світу, в тому числі країни ЄС. Для відвідувань США власник такого паспорта може виробити візу відразу на 10 років.