В Україні запустили національний портал відкритих даних Data.gov.ua

Громадянська платформа SocialBoost запустила національний портал відкритих даних Data.gov.ua, на якому будуть публікуватися відкриті дані українських державних органів, повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон).

Згідно з повідомленням, на інтернет-ресурсі зібрані відкриті дані уряду в 12 категоріях, які згідно із законодавством України мають бути оприлюднені.

«Раніше розрізнені урядові дані, які перебували у відкритому доступі, важко було використовувати або навіть знайти. Тепер українські розробники і активісти зможуть використовувати зібрані і систематизовані на порталі набори юридичних, фінансових, транспортних, демографічних, культурних, соціальних та інших даних для створення соціально корисних сервісів», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба, згідно з останнім дослідженням, загальний макроекономічний ефект від відкритих урядових даних для країн Євросоюзу оцінюється в 2% додаткового ВВП, або 206 млрд євро до 2020 року.

«Відкриття і систематизація державних даних в єдиному каталозі дасть поштовх розвитку української IT-індустрії і допоможе громадянам полегшити повсякденну взаємодію з державою завдяки технологіям», - сказано в повідомленні.

Для розміщення та безперебійної роботи національного порталу компанія «Майкрософт Україна» безкоштовно надала SocialBoost ресурси хмарної платформи Windows Azure.

Довідка УНІАН. SocialBoost - це громадянське об'єднання, яке курирує діяльність понад 1000 IT-ентузіастів і працівників IT-компаній по всій Україні за допомогою проведення хакатонів на соціально значущі теми, в тому числі пов'язані з новими медіа, візуалізацією даних і відкритими державними даними.

