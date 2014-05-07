Hewlett-Packard інвестує більше $1 млрд в хмарні технології

Велика американська ІТ-компанія Hewlett-Packard має намір в найближчі 2 роки інвестувати в розробку і випуск на ринок продуктів і послуг на основі хмарних технологій 1 млрд дол., повідомляє видання Reuters.

Згідно з повідомленням, компанія протягом найближчих 18 місяців планує запустити проект хмарних обчислень OpenStack в 20 центрах обробки даних.

За даними видання, минулого тижня HP вже підписала контракт з тайванським виробником Foxconn Technology Group, яка займеться виготовленням серверів для компаній, що надають послуги хмарових обчислень.

«Вимоги замовника сьогодні виходять за рамки хмари. Клієнт хоче керувати, контролювати і масштабувати програми в гібридному середовищі, яка охоплює декілька технологій», - зазначив виконавчий віце-президент і головний директор за технологіями компанії HP Мартін Фінк.

Довідка УНІАН. Компанія Hewlett-Packard - один із найбільших у світі постачальників апаратного і програмного забезпечення для організацій і індивідуальних споживачів. Компанія була заснована в 1939 році. Штаб-квартира розташована в Пало-Альто (Каліфорнія, США).