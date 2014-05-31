Дві третини російських батьків таємно стежать за своїми дітьми в соцмережах

Про це «Ленте.ру» повідомили у антивірусній компанії ESET, яка провела відповідне опитування серед 800 батьків дітей до 14 років.

З'ясувалося, що батьки стежать за поведінкою дітей у соцмережах зі своєї сторінки в соцмережі або, знаючи пароль, заходять в акаунт дитини. Ще один метод контролю - загальний профіль в соціальній мережі для всіх членів сім'ї.

Діти, в свою чергу, щоб уникнути контролю, нерідко реєструються під вигаданим ім'ям.

Діти 74 відсотків опитаних зареєстровані в мережі «ВКонтакте», приблизно по три відсотки припадає на Facebook і «Однокласники», ще два відсотки ділять ресурси Twitter і Instagram. 18 відсотків респондентів повідомили, що їхні діти взагалі не зареєстровані в соцмережах.

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За даними компанії, соціальними мережами користуються 82 відсотки російських дітей.

Для порівняння, у Великобританії, згідно з опитуванням компанії VoucherCloud, за поведінкою дітей у соцмережах яким-небудь чином стежать 86 відсотків батьків.

Частка юних користувачів соцмереж у Великобританії приблизно така ж, як у Росії - близько 81 відсотка. Однак перевага ресурсів зовсім інше. Близько 73 відсотків користувачів соцмереж 13-16 років «сидять» в Facebook, 56 відсотків - у Twitter, 49 відсотків використовують Instagram.