Японські вчені синтезували запах, який викликає у мишей напад страху

У 2007 році дослідники, вивчаючи процес передачі нервового сигналу при нюханні у мишей, за допомогою маніпуляцій з відповідними геномами домоглися того, що миші перестали відчувати страх при наближенні їх природного ворога - кішки. Це відкриття викликало великий резонанс у науковому співтоваристві, оскільки довело, що почуття страху перед природніми ворогами є вродженим і передається спадковим шляхом, передають РІА Новини з посиланням на газету «Іоміурі».

Потім протягом 7 років вчені експериментували з різними запахами, поки, нарешті, їм не вдалося синтезувати запах, що викликає страх у мишей і щурів. На думку вчених, тварина не здатна позбутися страху, звикнувши до запаху свого природного ворога, таким чином, препарат може на тривалий час позбавити домовласників від вимушеного проживання під одним дахом з гризунами.