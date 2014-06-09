Вперше в історії комп'ютерна програма змогла видати себе за людину

Комп'ютер зміг переконати 33% журі, що з ними розмовляє 13-річний хлопчик з Одеси Євген Густман, передає ТСН.uа.

Померлий в 1954 році британський математик Алан Тьюринг придумав тест на «людяність» для комп'ютерів, який і отримав назву «Тест Тьюринга». Головний критерій тесту - здатність спілкуватися з людьми так, щоб вони не запідозрили, що мають справу не з людиною. Іншими словами, тест показує наскільки сильно розробники змогли просунутися у створенні штучного інтелекту.

Для проходження тесту Тюринга комп'ютер повинен обдурити як мінімум 30% співрозмовників. Раніше жодній програмі цього не вдавалося.