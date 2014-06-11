Автор «Гри престолів» Джордж Мартін зареєструвався в Twitter

Автор романів серії «Пісня льоду та полум'я», які стали основою для серіалу «Гра престолів», Джордж Мартін офіційно зареєстрував акаунт у сервісі мікроблогів Twitter, повідомляє РИА Новости.

"Я (буду) відправляти не так вже багато твітів, будь ласка, заходьте на мою сторінку в Livejournal", - так звучить перший твіт Мартіна, відправлений їм з аккаунта @GRRMspeaking.

Читайте такожСпівзасновник The Pirate Bay виданий владі Данії

Видавництво Random House у своєму акаунті підтвердило, що твіт був написаний самим Мартіном.

«Пісня льоду і полум'я» друкується з 1996 року. Вона розповідає про фентезійний світ, що нагадує середньовічну Європу. В центрі історії - кілька родовитих сімейств, які втягнуті в палацові інтриги та громадянську війну. На основі серії знімається серіал «Гра престолів», який став одним з найуспішніших телевізійних проектів, на даний момент транслюється четвертий сезон.