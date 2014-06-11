США відмовляються від ракет на користь лазерної зброї

Почався процес, який знизить риторику країн, що виробляють ракети вчорашнього дня, заявляючи при цьому, що вони не мають аналогів, повідомляє Українська асоціація власників зброї.

США прийняли рішення встановлювати лазерні установки на свої бойові кораблі.

Світ поки не придумав - як боротися з безпілотними літаками - їх бачать тільки сучасні радари, які є тільки у п'ятірки країн з передовими технологіями. Це - США, Великобританія, Франція, Південна Корея та Ізраїль. Ці країни - власники різних патентів в області технологій виготовлення.Читайте такожАрмія США провела польові випробування бойового лазера

Бойова лазерна система LaWS (Laser Weapon System) створена дослідним центром NAVSEA (Naval Surface Warfare Center Dahlgren Division) Командування морських систем ВМС США.

В основі світловий (променевий) гармати - твердотільний лазер. Американський флот оснастять новітніми лазерними установками, здатними знищувати безпілотники, невеликі морські судна і винищувачі, а також пригнічувати електронні системи літаючих апаратів. По точності і швидкодії, а також, що дуже важливо, за вартістю, лазерна зброя набагато випереджає ракетну.

Судно, яке першим оснастять лазерною установкою, великий десантний корабель USS Ponce (LPD-15) 1970 року побудови, переобладнаний під плавбазу спецназу американських ВМС. Ponce тримає вахту в Перській затоці, де небезпеку для кораблів ВМС США представляють іранські безпілотники і катери. ВМС США, таким чином, стануть першими, хто замінить ракетну зброю на морі - лазерною.

Сучасні характеристики лазерного променя істотно модернізовані - збільшена швидкість обробки сигналу формування і запуск променя, а також забезпечена його незалежність від оптичних властивостей середовища. На повне переоснащення флоту відводиться 6 років.Читайте такожАрмія США провела польові випробування бойового лазера

Вартість проекту - 40 млн доларів. Така низька ціна пояснюється добре відпрацьованими технологіями створення лазерного променя. Лазер прийде на зміну ракетам Sidewinder - найпоширеніших на флоті багатьох країн світу. Їм майже 60 років, виробник General Electric і Raytheon (США), а також Mitsubishi, Motorola і ізраїльська компанія Rafael (відділення Shafrir).

Економічний ефект від такої заміни - неймовірний: якщо один постріл ракети Sidewinder коштує від 15 до 475 тисяч доларів (залежно від модифікації), то вартість одного імпульсу лазера становить 1 долар.

Необхідно відзначити, що Ізраїль вже майже протягом року використовує лазерну систему ПРО для захисту від ракет. Найвірогідніше, нові американські лазерні установки будуть встановлені і на бойові кораблі ВМС Ізраїлю.