Вчені довели, що злякатись можна дійсно до смерті

16:56, 11 червня 2014
Наука та IT
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Вчені довели, що стрес дійсно може стати причиною серцевого нападу, від якого людина може померти.

Вчені довели, що від приступу страху можна померти / http://www.qualia.com.tr

Результати спеціального дослідження були опубліковані в журналі американського товариства мікробіології mBio, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на The Daily Mail.

Під час раптового емоційного шоку чи стресу в тілі виділяються особливі гормони, які змушують специфічні бактерії проникати до кров'яних судин. У такому випадку артерії та вени можуть бути заблокованими, що стає причиною серцевого нападу.

"Серцевий напад та інсульт часто стаються через підвищений рівень гормону катехоламіну в крові та тканинах, наприклад, під час раптового емоційного шоку, стресу або перенапруження", - зазначив співавтор дослідження Девід Девіс із нью-йоркського університету Бінгемтона. 

У ході дослідження вчені виявили кілька видів специфічних бактерій, які можуть викликати таку ситуацію. Тонкий шар даних мікроорганізмів розташований на багатьох судинах людського тіла. 

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