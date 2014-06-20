Італійці створили першу космічну кавоварку

Про це повідомляє "Сегодня", посилаючись на CollectSpace.

Апарат під назвою ISSpresso (поєднує слова ISS (МКС) і "espresso") є капсульною кава-машиною. Він дозволяє приготувати еспресо, лунго, інші гарячі напої, чай і розігріти бульйон.

Кава-машина важить 20 кг і дозволяє подавати гарячу воду під тиском 407,88 атмосфер. Для цього пластикову трубку звичайної кави-машини замінили на сталеву трубу.

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ISSpresso потрапить на МКС разом з командою Futura Mission. Над створенням космічної кава-машини працювали фахівці кавової компанії Lavazza, аерокосмічної Argotec та Італійського космічного агентства.

Представники компаній зазначили, що експлуатація ISSpresso на орбіті допоможе космонавтам краще зрозуміти принципи гідродинаміки в умовах мікрогравітації.