Італійці створили першу космічну кавоварку
Італійські компанії спільно з Італійським космічним агентством (ASI) створили першу кавоварку, придатну для експлуатації на земній орбіті.
Про це повідомляє "Сегодня", посилаючись на CollectSpace.
Апарат під назвою ISSpresso (поєднує слова ISS (МКС) і "espresso") є капсульною кава-машиною. Він дозволяє приготувати еспресо, лунго, інші гарячі напої, чай і розігріти бульйон.
Кава-машина важить 20 кг і дозволяє подавати гарячу воду під тиском 407,88 атмосфер. Для цього пластикову трубку звичайної кави-машини замінили на сталеву трубу.
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ISSpresso потрапить на МКС разом з командою Futura Mission. Над створенням космічної кава-машини працювали фахівці кавової компанії Lavazza, аерокосмічної Argotec та Італійського космічного агентства.
Представники компаній зазначили, що експлуатація ISSpresso на орбіті допоможе космонавтам краще зрозуміти принципи гідродинаміки в умовах мікрогравітації.