ВР пропонують дозволити українцям ініціювати законопроекти через інтернет-петиції

Про це написав на своїй сторінці у Twitter народний депутат Андрій Шевченко, який спільно з координатором Громадської кампанії «За відповідальну владу» Ігорем Курусом та директором Міжнародного центру політичних досліджень Василем Філіпчуком розробили законопроект «Про право громадян ініціювати розгляд нормативних документів органами влади та місцевого самоврядування».

«Останні місяці показали, що громадяни – далеко попереду від влади у найважливіших питаннях. Ми мусимо цей розрив скоротити», – зауважив Шевченко. За його словами, необхідно послідовно підтримувати всі зміни, які роблять громадян сильнішими. «Iнтернет-петиції допоможуть українцям відчути себе господарями у своїй країні», - вважає він.

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Законопроект передбачає створення на офіційних інтернет-сторінках органів влади спеціальних розділів, які дозволять громадянам реєструвати свої пропозиції і збирати підписи на їх підтримку. Пропозиції, за які впродовж 30 днів підписалося 0,05% громадян України (у випадку місцевої ініціативи – мешканців територіальної громади), – обов’язкові до розгляду органами влади.

Шевченко прогнозує, що законопроект буде внесений на реєстрацію до Верховної Ради найближчими днями. В ініціативній групі – 8 народних депутатів із 5 фракцій. Законопроект презентовано для відкритого обговорення.