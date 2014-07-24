Роскосмос втратив контроль над супутником «Фотон-М» з геконами на борту

Космічний апарат вийшов з ладу в перші дні польоту, повідомляють «Известия».

«Телеметрія з "Фотона" надходить, але команди він не сприймає. Говорити про втрату рано, ще є шанси на відновлення зв'язку, але в будь-якому разі виконання програми запланованих наукових експериментів вже під загрозою», - повідомило джерело в Роскосмосі.

Керівник департаменту інформаційної політики Роскосмосу Алла Разуваєва не стала коментувати дану ситуацію, зазначивши, що незабаром про «Фотон-М» може бути випущено окреме повідомлення.

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«Фотон-М» призначений для проведення в умовах мікрогравітації експериментів, що забезпечують одержання нових знань з фізики невагомості. На апараті в космос було відправлено п'ять геконів: чотири самки і один самець, а також численні мухи-дрозофіли, мікроорганізми, гриби, яйця шовкопряда та насіння вищих рослин.

Планувалося, що супутник відпрацює на орбіті не менше двох місяців, після чого біокапсула з живими організмами повинна була повернутися назад на Землю.