Роскосмос втратив контроль над супутником «Фотон-М» з геконами на борту
Роскосмос втратив контроль над науково-дослідним супутником «Фотон-М», який 19 липня був запущений з космодрому Байконур.
Космічний апарат вийшов з ладу в перші дні польоту, повідомляють «Известия».
«Телеметрія з "Фотона" надходить, але команди він не сприймає. Говорити про втрату рано, ще є шанси на відновлення зв'язку, але в будь-якому разі виконання програми запланованих наукових експериментів вже під загрозою», - повідомило джерело в Роскосмосі.
Керівник департаменту інформаційної політики Роскосмосу Алла Разуваєва не стала коментувати дану ситуацію, зазначивши, що незабаром про «Фотон-М» може бути випущено окреме повідомлення.
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«Фотон-М» призначений для проведення в умовах мікрогравітації експериментів, що забезпечують одержання нових знань з фізики невагомості. На апараті в космос було відправлено п'ять геконів: чотири самки і один самець, а також численні мухи-дрозофіли, мікроорганізми, гриби, яйця шовкопряда та насіння вищих рослин.
Планувалося, що супутник відпрацює на орбіті не менше двох місяців, після чого біокапсула з живими організмами повинна була повернутися назад на Землю.