IBM виведе свої суперкомп`ютери в інтернет

Компанія IBM має намір застосувати свої суперкомп`ютери Blue Gene як сервери, пише The Register. Як зазначено в документі, підготовленому дослідниками компанії, система завдяки своїй розширюваності потенційно зможе працювати як хостингова платформа для всіх серверів інтернету.

Наразі для обробки великої кількості запитів до веб-сервісів використовуються кластери комп`ютерів. Компанії купують звичайні комп`ютери і об`єднують їх у мережу, прагнучи рівномірно розподілити обчислювальне навантаження. Так, наприклад, працюють Google, Microsoft, інтернет-магазин Amazon і багато інших.

Кластери традиційно вважаються економічнішими рішеннями, ніж надпродуктивні одиночні сервери. Проте вони займають багато місця і, розширюючись, споживають дедалі більше енергії. IBM має намір використати свої суперкомп`ютери як дешевшу заміну кластерам, навчивши сервери працювати із стандартним набором ПЗ, що складається з операційної системи на базі ядра Linux, веб-сервера Apache, СУБД MySql і мов програмування PHP, Perl і Python.

Комп`ютери серії Blue Gene займають чотири місця з десяти в списку найпродуктивніших у світі. Перше місце в списку також належить Blue Gene.

Лента.ру