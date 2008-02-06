Вірменія займеться збагаченням урану

Вірменія приєдналася до угоди про створення Міжнародного центру збагачення урану в Ангарську (Іркутська обл, Росія). Відповідна угода була підписана в Єревані розділами урядів двох країн.

Міжнародний центр збагачення урану був створений Росією і Казахстаном в травні 2007 року в Ангарську. Таким чином, Вірменія стала третьою країною-учасником договору.

Установчі документи про створення Міжнародного центру збагачення урану підписали російський "Техснабекспорт" і казахстанський "Казатомпром" ще в жовтні 2006 року. Раніше Ангарський комбінат був виведений із списку стратегічних підприємств, що зробило його відкритим для роботи інспекторів МАГАТЕ і представників тих країн, які хочуть брати участь у створенні міжнародного центру.

Домовленість про створення мережі міжнародних центрів збагачення урану була досягнута під час саміту G8 в Санкт-Петербурзі в 2006 році.

Лента.ру