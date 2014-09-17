У Японії винайшли акумулятор, який працює на воді (відео)

Японська компанія Furukawa Battery створила електричний акумулятор, який працює з використанням простої води, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Від акумулятора, який назвали Mg Box, можна заряджати смартфони і надолонники. Згідно із заявою компанії, новинка з'явиться у продажу в середині грудня. Вартість одного акумулятора складе приблизно 10 тис. ієн (93 долара за поточним курсом).

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Для повноцінної роботи пристрою в нього досить залити два літри води - причому вода може бути як прісна, так і морська. Акумулятор здатний генерувати електроенергію протягом п'яти днів - за цей проміжок часу можна буде повністю зарядити телефон близько 30 разів.

У розробці японських фахівців задіяна система, заснована на взаємодії магнію, води і кисню, при якій виробляється електроенергія. У компанії впевнені, що їх розробка буде найбільш корисна в умовах стихійного лиха.