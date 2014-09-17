Сьогодні Apple дасть можливість оновитися до iOS8

iOS 8 з'явиться в загальному доступі в середу, 17 вересня 2014 року. Оновитися зможуть власники iPhone 4S, iPad 2, iPad mini, iPod Touch 5-го покоління і всіх пізніших моделей пристроїв від Apple. А власники нових iPhone 6 і iPhone 6 Plus будуть отримувати нові пристрої вже з передвстановленою iOS 8.

Читайте такожСтали відомі всі характеристики iPhone 6 і iPhone 6 Plus від Apple (відео)Точний час релізу нової операційної системи iOS 8 компанія Apple не повідомляє, однак низка ЗМІ пророкує, що ця подія відбудеться ввечері 17 вересня, приблизно о 20:00 за київським часом. Для установки нової платформи iOS 8 необхідно мати на пристрої Apple як мінімум 1 Гб вільного місця. Завантаження та інсталяція оновлення може зайняти кілька годин, Apple-пристрій необхідно підключити до зарядки.

У новій iOS 8, яка стане доступною масовому користувачеві Apple 17 вересня, якихось революційних змін в характеристиках (порівняно зі старою «операційкою») немає. Однак в останній версії iOS з'явилися нові «фішки», що спрощують спілкування - наприклад, швидкий набір тексту QuickType і відправка через iMessages фотографій, відеоповідомлень і голосових записів одним жестом «змахування». Новий фітнес-додаток HealthKit та пристрій для управління домашньою побутовою технікою HomeKit приємно порадують користувачів.

Серед нових функцій оновленої iOS 8 - синхронізація з комп'ютерами Mac через функцію Handoff. Apple обіцяє, що користувач зможе дзвонити і приймати дзвінки з Mac, якщо прив'язаний до нього iPhone знаходиться поруч або в тій же Wi-Fi-мережі, а також приймати на Mac sms та mms-повідомлення.

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