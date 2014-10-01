Путін обіцяє не блокувати інтернет, але "екстремістські" сайти будуть закривати

Путін наголосив на необхідності розробки заходів захисту мереж зв’язку й інформаційних ресурсів.

Про це пише радіо "Свобода".

Російська газета «Ведомости» 19 вересня з посиланням на джерела в інтернет-компаніях, російських операторах зв’язку і спецслужбах написала, що російська влада розглядає можливість відключення країни від інтернету в разі надзвичайних ситуацій, таких як військові дії чи протести всередині країни.

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Пізніше міністр зв’язку Росії Микола Нікіфоров спростував цю інформацію і заявив, що влада, навпаки, готує план заходів на випадок, якщо Захід спробує заблокувати для Росії доступ до мережі.