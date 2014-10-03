Єврокомісія схвалила продаж WhatsApp Facebook за 16 мільярдів доларів
Єврокомісія схвалила купівлю месенджера WhatsApp найбільшою соціальною мережею Facebook, незважаючи на протест європейських телекомунікаційних компаній, стурбованих збільшенням впливу американських конкурентів.
Про це повідомляє AFP з посиланням на рішення регулятора, передає Lenta.ru.
За заявою Єврокомісії, Facebook і WhatsApp не є «близькими конкурентами», тому у користувачів після завершення операції у 19 мільярдів доларів буде "широкий вибір альтернативних способів спілкування".
Як повідомляє Wall Street Journal, противники угоди в Євросоюзі говорили, що подібні дії з боку американських компаній будуть сприяти тому, що в руки Facebook потрапить ще більшу кількість користувальницьких даних. Однак регулятор заявив, що питання приватності не підпадають в рамках антимонопольного законодавства Євросоюзу.
У квітні цього року угоду між Facebook і WhatsApp схвалила Федеральна комісія США з торгівлі (FTC).
Читайте такожFacebook купує месенджер WhatsApp за $16 млрдНайбільша соціальна мережа у світі оголосила про намір купити WhatsApp в середині лютого. За умовами угоди, власники WhatsApp отримають акції Facebook на 12 мільярдів доларів і 4 мільярди доларів готівкою. Крім того, протягом чотирьох років вони зможуть отримати акції Facebook ще на 3 мільярди доларів, якщо месенджер доб'ється певних фінансових показників.
WhatsApp - один з найпопулярніших мобільних месенджерів. Він дозволяє власникам мобільних пристроїв обмінюватися повідомленнями, фотографіями, відеороликами та звуковими файлами. Користувачами WhatsApp є близько 450 мільйонів чоловік. Facebook також розробила конкурентний сервіс Facebook Messenger і має намір перенести в нього весь обмін особистими повідомленнями на мобільних додатках.