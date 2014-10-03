Єврокомісія схвалила продаж WhatsApp Facebook за 16 мільярдів доларів

Про це повідомляє AFP з посиланням на рішення регулятора, передає Lenta.ru.

За заявою Єврокомісії, Facebook і WhatsApp не є «близькими конкурентами», тому у користувачів після завершення операції у 19 мільярдів доларів буде "широкий вибір альтернативних способів спілкування".

Як повідомляє Wall Street Journal, противники угоди в Євросоюзі говорили, що подібні дії з боку американських компаній будуть сприяти тому, що в руки Facebook потрапить ще більшу кількість користувальницьких даних. Однак регулятор заявив, що питання приватності не підпадають в рамках антимонопольного законодавства Євросоюзу.

У квітні цього року угоду між Facebook і WhatsApp схвалила Федеральна комісія США з торгівлі (FTC).

Читайте такожFacebook купує месенджер WhatsApp за $16 млрдНайбільша соціальна мережа у світі оголосила про намір купити WhatsApp в середині лютого. За умовами угоди, власники WhatsApp отримають акції Facebook на 12 мільярдів доларів і 4 мільярди доларів готівкою. Крім того, протягом чотирьох років вони зможуть отримати акції Facebook ще на 3 мільярди доларів, якщо месенджер доб'ється певних фінансових показників.

WhatsApp - один з найпопулярніших мобільних месенджерів. Він дозволяє власникам мобільних пристроїв обмінюватися повідомленнями, фотографіями, відеороликами та звуковими файлами. Користувачами WhatsApp є близько 450 мільйонів чоловік. Facebook також розробила конкурентний сервіс Facebook Messenger і має намір перенести в нього весь обмін особистими повідомленнями на мобільних додатках.