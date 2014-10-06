У Китаї хлопчик в річці знайшов меч, якому більше 3 тисяч років

Як з'ясувалося в результаті експертизи, це 3000-річний меч, виготовлений з бронзи, повідомляє Велика епоха.

Відповідно до прес-релізу в IBN Live, бюро реліквій і міський музей міста Гаою відправили хлопчикові і його батькові нагороду за акт захисту культурної реліквії і передачі її державі.

Виловивши меча з річки, 11-річний Ян Цзюньсі відніс реліквію додому батькові, Ян Цзіньхао. Коли новина поширилася по всьому містечку, до будинку Яна стали стікатися місцеві жителі, деякі з них пропонували за артефакт великі гроші. Тим не менше, Ян Цзіньхао відчув, що меч являє собою культурну цінність і краще за все зберегти його. І він відправив меча до бюро культурних реліквій Гаою. Бюро організувало команду з місцевих експертів із культурних реліквій для ідентифікації меча.

За попередніми даними, цей бронзовий меч довжиною 26 см може датуватися приблизно епохами династій Шан і Чжоу (більше 3000 років тому) і є одним з найстаріших мечів, які коли-небудь були знайдені - вважається, що перші бронзові мечі почали виготовлятися в Китаї близько 3200 років тому.

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Цей меч є вже другим давнім бронзовим артефактом, витягнутим в останні роки з річки Лаочжоулінь. Річка з'єднується з Великим каналом Китаю, який є найдовшим у світі штучним водним шляхом з історією, що налічує понад 2400 років. На цій річці і в довколишніх районах на майбутнє заплановані археологічні розкопки.