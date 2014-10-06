До повідомлень Facebook можна буде прикріпляти грошові перекази - ЗМІ

Такого висновку дійшов студент Стенфордського університету Ендрю Од, який виявив за допомогою спеціальних інструментів для розробників відповідну приховану можливість Messenger для мобільної платформи iOS від Apple.

"Скріншот програми здійсненого перекладу був виявлений ще місяць тому", - цитує студента ИТАР-ТАСС.

Подальші пошуки привели до виявлення цілої програми, вже готової до використання, але ще не представленої публіці. Од повідомив, що транзакції не відображаються в новинній стрічці і можуть проводитися між користувачами на двосторонній і багатосторонній основі. Він також вважає, що пілотна версія додатку вже доступна співробітникам мережі. Од повідомив, що користувачі зможуть "прикріплювати" перекази до приватного повідомлення і відправляти їх так само просто, як і фотознімки.

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Раніше керівництво Facebook найняло на роботу колишнього главу компанії PayPal Девіда Маркуса, який тепер очолює підрозділ Messenger. У зв'язку з цим експерти не виключають, що Facebook в майбутньому зможе скласти конкуренцію основним гравцям ніші - платіжним системам PayPal, Webmoney та ін.