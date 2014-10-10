Один із перших раритетних комп`ютерів Джобса виставлено на аукціон - ЗМІ



В даний час комп`ютери з цієї партії, які носять назву Apple 1, є справжніми раритетами, знайти їх у хорошому стані практично не можливо, пише РИА Новости з посиланням на The Telegraph.

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«Це найкраще з того, що ми бачили за останні чотири роки», - сказав представник аукціонного дому Bonhams.

Очікувана ціна виставленого експоната варіюється від 300 тис дол до 500 тис дол. В минулому році аналогічний комп`ютер пішов з молотка за 671 тис дол.