Новинка підтримує всі фірмові фішки інших моделей AirPods

Компанія Apple представила свої перші повнорозмірні навушники - AirPods Max.

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Як повідомляє 4PDA, новинка підтримує всі фірмові фішки інших моделей AirPods, такі як максимально просте підключення до «яблучних» пристроїв, активне шумозаглушення і технології просторового звучання.

У навушниках AirPods Max використовуються 40-мм динамічні драйвери з двома кільцевими неодимовими магнітами. У кожному навушнику встановлено по одному десятиядерному процесору Apple H1, які відповідають за шумозаглушення і функцію адаптивного еквалайзера.

На одному заряді AirPods Max здатні пропрацювати до 20 годин в режимі прослуховування музики, перегляду фільмів і розмов телефоном. Заряджаються вони через фірмовий роз'єм Lightning. Вказується, що 5 хвилин підзарядки вистачає на 1,5 години прослуховування.

У США вартість новинки становить $549. Ціни в Україні стануть відомі пізніше.

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Автор: Дмитро Захаров