Через пандемію конференція пройде повністю в цифровому форматі.

Компанія Apple анонсувала презентацію WWDC21 на 7 червня.

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Як повідомляє DTF, на презентації розкажуть про нові версії ОС і, можливо, про більш потужні Mac.

Минулого літа Apple анонсувала не лише iOS 14 і macOS Big Sur, але і перехід Mac на перший власний ARM-чіп для комп'ютерів Apple Silicon.

Передбачається, що на нинішній презентації компанія знову повернеться до цієї теми розкриє інформацію про нові комп'ютери на архітектурі ARM.

Через пандемію конференція пройде повністю в цифровому форматі, як і минулого року.

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Автор: Дмитро Захаров