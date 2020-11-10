Пристрій дозволить швидко й зручно працювати з аудіо й відео без зависань.

Apple презентувала новий Mac mini, що теж працюватиме на чипі М1.

Про це йдеться у третій за сезон презентації новинок компанії.

Читайте такожПрезентація Apple: компанія представила нові MacBook (відео)

Компанія стверджує, що пристрій стане корисним для розробників, а також дозволить працювати з аудіо й відео. Продуктивність стала більшою, тому можна писати музику і рендерити відео, не боячись, що техніка зависне у процесі.

Його процесор утричі потужній за попереднє покоління, графіка – у 6. Цього вдалося досягти завдяки сучасному 8-ядерному процесору М1. 8-ядерна відеокарта інтегрована і підходить для ігор.

Виділений 16-ядерний чип для машинного навчання Neural Engine дозволить виконувати 11 трильйонів операцій у секунду. При цьому автономність не постраждала: пристрій працює до 60% довше, ніж Mac mini з Intel.

Скільки коштує Mac Mini

Вартість пристрою стартує від 699 доларів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська