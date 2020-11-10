Apple анонсувала перший процесор Apple Silicon для Mac під назвою М1.
Про це йшлося на третій за сезон презентації новинок компанії.
Читайте такожApple презентувала Mac Mini (фото)
Нові процесори стануть уніфікованими, вміщуючи в себе всі компоненти.
У чіпа М1 – 8-ядерний процесор з чотирма високопродуктивними ядрами, які споживають вдвічі менше енергії, ніж ядра в класичних процесорах. В Apple його називають "найшвидшим ядром ЦП у світі".
У компанії пообіцяли оптимізувати софт під нові процесори, включаючи нову версію ОС macOS Big Sur. Крім того, M1 об'єднає екосистему пристроїв Apple, дозволивши відкривати додатки для iPhone, iPad і Mac і MacBook.
Інші новини від Apple
- Чотири iPhone з 5G і розумна колонка: коротко про новинки Apple (фото)
- Apple знизила вартість навушників EarPods і зарядних пристроїв: вони більше не входять в комплект iPhone
- ЗМІ дізналися, коли Apple випустить нові AirPods
- Office для iPad отримав підтримку миші і трекпада
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram