У компанії пообіцяли оптимізувати софт під нові процесори, зокрема й нову версію ОС macOS Big Sur.

Apple анонсувала перший процесор Apple Silicon для Mac під назвою М1.

Про це йшлося на третій за сезон презентації новинок компанії.

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Нові процесори стануть уніфікованими, вміщуючи в себе всі компоненти.

У чіпа М1 – 8-ядерний процесор з чотирма високопродуктивними ядрами, які споживають вдвічі менше енергії, ніж ядра в класичних процесорах. В Apple його називають "найшвидшим ядром ЦП у світі".

У компанії пообіцяли оптимізувати софт під нові процесори, включаючи нову версію ОС macOS Big Sur. Крім того, M1 об'єднає екосистему пристроїв Apple, дозволивши відкривати додатки для iPhone, iPad і Mac і MacBook.

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Автор: УНІАН