Фахівці вже зняли плитку, якою вимощена алея.

У центрі Одеси на Приморському бульварі сьогодні археологи почали розкопки, щоб знайти стародавній замок.

Як передає кореспондент УНІАН, ділянку бульвару між пам'ятником Дюку і Воронцовським палацом обгороджено, фахівці вже зняли плитку, якою вимощена алея.

Передбачається, що на глибині близько 2,5 метра в цьому місці знаходиться фрагмент Хаджибейського замку (фортеці) - попередника Одеси.

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Як повідомив журналістам доктор історичних наук Андрій Красножон, раніше була проведена геодезична розвідка, результати якої та інформація, яка міститься в історичних документах, дають підстави вважати, що стародавні споруди можуть бути саме в цьому місці.

Після тротуарної плитки і бетону, буде розкритий відповідний шар грунту.

Шукачами є Інститут археології НАН України та Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. Ушинського, студенти якого також працюють на розкопках.

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Автор: Лариса Козова