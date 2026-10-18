Астрономи виявили планету з водою та погодою, схожими на земні

Планета розташована зовсім "поруч" із сонячною системою - лічених світлових роках.

Астрономи виявили за межами сонячної систему планету, де багато води і є погода, схожа на земну. Про нові результати дослідження розповідає видання BGR.

Зазначається, що космічний телескоп James Webb виявив водяні хмари на коричневому карлику WISE 0855. Цей об’єкт розташований за 7,5 світлового року від Землі.

WISE 0855 відомий ученим уже понад десять років. Його зображення отримали ще у 2010 році за допомогою інфрачервоного телескопа WISE, а офіційно про відкриття повідомили у 2014 році. Однак попередні спостереження не дозволяли повністю дослідити атмосферу об’єкта, а зображення спотворювали фонові джерела світла.

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Нові дані зібрала команда обсерваторії Стюарда при Університеті Аризони. Як пише BGR, дослідники спостерігали за коричневим карликом протягом 11 годин за допомогою James Webb, фіксуючи спектр світла кожні 15 хвилин. Результати роботи опублікували в The Astronomical Journal.

Спостереження показали, що хмари на WISE 0855 не просто існують, але й постійно змінюються в міру обертання планети, зовсім як на Землі.

Водночас дослідники застерігають від надмірних паралелей із Землею. WISE 0855 за розмірами нагадує Юпітер, а його атмосфера містить гази, що піднімаються з глибших шарів. Тому механізми змін у ній відрізняються від звичних погодних процесів на нашій планеті. Крім того, коричневі карлики не вважаються повноцінними планетами, а сам об’єкт, імовірно, непридатний для життя.

Головним досягненням стало те, що телескоп дозволив не лише виявити водяні хмари, а й простежити за змінами їхньої товщини та дослідити склад атмосфери. Раніше, пояснює видання, доступні методи спостережень не давали змоги чітко розділити вплив різних чинників. Нові можливості James Webb допомагають астрономам точніше визначати властивості віддалених космічних об’єктів.

Дослідження космосу

Як писав УНІАН, "Космос-482" – радянський апарат, запущений у 1972 році для дослідження Венери, через несправність залишився на навколоземній орбіті й повернувся в атмосферу лише у травні 2025-го. Його падіння використали для перевірки нового алгоритму прогнозування, що поєднує фізичні моделі та штучний інтелект, і він визначив час входження з похибкою лише у дві хвилини.

Також ми розповідали, що астрономи зафіксували найвіддаленіший швидкий радіоспалах FRB 20240304B, який виник, коли Всесвіту було лише близько 3 мільярдів років. Його джерелом виявилася молода карликова галактика з активним зоретворенням.

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