Рамки і тильна поверхня екрану оброблені іонами срібла. За заявою компанії, така технологія застосована вперше в світі.

Компанія ASUS представила портативний дисплей ZenScreen MB16ACV для доповнення екрану ноутбука або стаціонарного комп'ютера. Особливість дисплею в тому, що він має антибактеріальне покриття.

Читайте такожВ Україні скоро почнуться продажі першого геймерського смартфона від ASUSВбудована підставка дозволяє розташовувати дисплей як горизонтально, так і вертикально. 15,6-дюймовий IPS-екран із співвідношенням сторін 16:9 має роздільну здатність 1920х1080 точок і покриття антивідблиску. Фірмові технології Flicker-free і Low Blue Light зменшують навантаження на очі за рахунок зниження мерехтіння і захисту від потенційно небезпечного для зору синього світла.

До комп'ютерів ASUS ZenScreen MB16ACV підключається через гібридний роз'єм USB Type-C, який одночасно використовується для електроживлення дисплею. Вбудований софт автоматично визначає, в портретній чи альбомній орієнтації знаходиться екран, і адаптує виведене зображення, передає kommersant.

Габарити (357,9х224,8х10, 5 мм) і маса (830 г) пристрою дозволяють брати портативний дисплей з собою.

Рамки і тильна поверхня ASUS ZenScreen MB16ACV оброблені іонами срібла. За заявою компанії, технологія застосована вперше в світі і на 99,9% знижує розмноження і прилипання шкідливих мікроорганізмів. У матеріалах ASUS вказано захист від бактерій і грибків, але не від вірусів.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла