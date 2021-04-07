Особливо небезпечний токсин ціанобактерій знаходиться не тільки у воді, а й у деяких випадках в повітрі.
Про це йдеться у новому дослідженні вчених, цитує Science alert.
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Токсин ATX може викликати втрату координації, параліч або навіть смерть. Він продукується цвітінням шкідливих водоростей, що масово поширилися в озерах і ставках через глобальне потепління.
Токсини вивільняються з «тіла» водоростей і становлять особливу загрозу, коли рослини гинуть. Вчені ж дослідили, чи небезпечний ATX у повітрі, а не тільки в водоймах – і дійшли ствердного висновку, хоч досі не знають, які умови це провокують.
Дослідники припускають, що небезпечний токсин у повітря можуть заносити вітер і туман. Однак попереджають, що водойм у «цвітінні» краще триматися якомога далі.
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