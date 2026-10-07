Радіоактивні мікрочастинки з Чорнобиля зберігають структуру навіть через 40 років після вибуху

Досліджені радіоактивні "гарячі частинки" були розміром від 8 до 50 мікрометрів.

Аварія на Чорнобильській атомній електростанції сталася 40 років тому – у квітні 1986 року. Та навіть десятиліттями пізніше деякі мікроскопічні фрагменти радіоактивних уламків досі зберігають кристалічну структуру свого первісного ядерного палива.

Як пише Interesting Engineering, такого висновку дійшли вчені з німецького Університету імені Лейбніца в Ганновері та Центру імені Гельмгольца в Дрездені-Россендорфі (HZDR). Вони дослідили шість частинок, зібраних на двох локаціях. Роботи, проведені за допомогою синхротронної рентгенівської дифракції у Франції, показали, що частинки виявилися значно стабільнішими, ніж очікувалося.

Радіоактивні "гарячі частинки" розміром від 8 до 50 мікрометрів залишаються високорадіоактивними навіть через 40 років після вибуху на ЧАЕС. Під час дослідження вчені встановили, що група частинок хімічно та фізично досі схожі на діоксид урану – ядерне паливо реактора. Ще один клас частинок або повністю вкриті цирконієм, або злилися з металом, який спочатку оточував паливо.

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Водночас третій клас, який виокремили вчені, виник у результаті горіння графітового сповільнювача реактора Чорнобильської АЕС. Пожежа там тривала кілька днів, паливо окислювалося, утворюючи сполуки урану, зокрема октоксид триурану. Утворювані ним мікроскопічні частинки можуть переноситися вітром, що створює небезпеку при вдиханні.

Примітно, що кристалічна структура ядерного палива у досліджених частинках залишилася здебільшого незмінною.

Водночас автори наголошують, що їхні висновки є обмеженими, адже під час робіт досліджували лише шість частинок з двох конкретних місць. Тож для більш точних висновків треба вивчити набагато більше частинок із додаткових місць, однак навіть цього було б замало, аби виокремити універсальні ризики для здоров’я в межах усього регіону.

"Деякі більш стійкі частинки можуть довше утримувати радіонукліди та вивільняти їх пізніше, що ускладнює оцінку рівня забруднення з плином часу", – сказано в матеріалі.

Аварія на Чорнобильській АЕС

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. О 01:23 стався вибух на 4-му енергоблоці. Досі ця подія вважається найбільшою техногенно-екологічною катастрофою сучасності.

Вибух спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу. Радіоактивна хмара тоді накрила територію України, Білорусі, європейських країн. Саму аварію радянська влада спочатку приховувала. Перші повідомлення про неї зʼявилися лише 28 квітня.

29 листопада 2016 року на об’єкт "Укриття" поставлено Арку безпечного конфайнмента. Проте через повномасштабне вторгнення РФ в Україну радіаційна безпека не раз піддавалася ризикам. Кілька тижнів у зоні відчуження перебували російські загарбники, а у лютому 2025 року в укриття 4 енергоблоку влучив російський дрон.

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