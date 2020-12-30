Детектор буде попереджувати спеціальним сигналом про критичну концентрацію вірусу в повітрі.

Дослідники з політехнічного університету Валенсії розробили спеціальний сенсор, який відстежуватиме наявність коронавірусу в повітрі.

Про це повідомляє Medical Express.

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Пристрій поки перебуває на стадії прототипу. Він дозволить оцінювати якість повітря і на ранньому етапі виявляти коронавірус всередині приміщень.

Сенсор складається з вірусоподібних частинок (VLP), що імітують вірус, але не склад цього геному. Тобто вони не є інфекційними. У вказаному випадку SARS-CoV-2 VLP складається з білка спікули, загорнутого білка, мажоритарного білка його мембрани й білка нуклеокапсиду. Фактично він включає всі елементи коронавірусу, що робить його ефективним для таких завдань.

Коли в повітрі буде критична концентрація вірусу, біосенсор сповіщатиме про це попереджувальним сигналом.

Наразі розробка знаходиться у фазі оцінки на рівні лікарень. Науковці вже потішили, що у разі успішного тестування технологія коштуватиме небагато, а її використання буде простим.

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Автор: УНІАН