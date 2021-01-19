Науковець зазначив, що були випадки, коли в марсіанських метеоритах знаходили скам'янілі мікроорганізми.

Ймовірність потрапляння на Землю нових вірусів з космосу наразі дуже низька.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів астроном Михайло Лашко.При цьому він зазначив, що були випадки, коли в марсіанських метеоритах знаходили скам'янілі мікроорганізми.

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"Все може бути. Були випадки, коли в марсіанських метеоритах знаходили скам'янілі мікроорганізми. Якщо впаде велике тіло, якщо воно не згорить по дорозі на поверхню, то можна припустити, що в його надрах щось може вижити. Але ймовірність дуже низька", - сказав Лашко.

Нові штами коронавірусу COVID-19

19 грудня 2020 року прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з неділі запроваджується новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Це фактично означає повний локдаун.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим за відомий вченим варіант.

У Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що поява нового варіанту коронавірусу очікувана і не є приводом для занепокоєння.

Лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що в Україні вже є випадок інфікування новим штамом мутованого коронавірусу. За його словами, Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, у яких є страховка в країнах ЄС, можуть визначити вже мутований вірус. І завдяки тому, що у його пацієнта чеські медики виявили новий штам, йому вдалося підтвердити, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим варіантом вірусу.

10 січня Міністерство охорони здоров'я Японії повідомило про виявлення в країні нового варіанту коронавірусу.

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Автор: Андрій Василюк