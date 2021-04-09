Американська нейротехнологічна компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, показала відео з мавпочкою, яка грає у відеогру без джойстика чи будь-яких кнопок - "силою думки".
Ролик 9 квітня опубліковано на каналі проекту в YouTube.
На відео дев'ятирічний макака на прізвисько Пейджер грає у гру "Понг", де треба відбивати кульку в бік супротивника. Тварині імплантували пристрій N1 Link, який тепер дозволяє їй рухати частинки гри на екрані комп'ютера за допомогою активності мозку.
"Мавпа буквально грає у відеоігру телепатично, використовуючи мозковий чіп", - написав Ілон Маск, коментуючи відео на своїй сторінці у Twitter.
Спочатку Пейджер грав, пересуваючи курсор за допомогою джойстика. Для мотивації мавпі через трубочку під монітором подавали банановий смузі, а пристрій Neuralink тим часом записував інформацію про роботу нейронів тварини.
Читайте такожМаск представив чіп для мозку Neuralink: що може новий нейроінтерфейсПотім за допомогою цих даних система змогла передбачати дії Пейджера, і дослідники від'єднали звичайний фізичний джойстик. Контроль гри повністю перейшов до мозку тваринки через пристрій Neuralink.
Для чого потрібно чипування мавпи
- Про вживляння мавпочці чипу від Neuralink Ілон Маск розповів на початку лютого під час спілкування у Clubhouse. Тоді Маск зазначив, що тварина може грати у відеоігри за допомогою свого мозку. Він пояснив, що метою чипування є усунення наслідків травм головного та спинного мозку і повернення пацієнтам втраченої здатності до руху.
- Сьогодні на своїй сторінці у Twitter Маск повідомив, що перший продукт Neuralink дозволить людині з паралічем користуватися смартфоном самою "силою думки" - і навіть швидше, ніж руками. А подальші версії мають дозволити, наприклад, людям з паралічем нижніх кінцівок знову ходити.
- Маск сподівається, що тести з людьми розпочнуться вже цього року.
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