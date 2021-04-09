За словами засновника Neuralink, це перші кроки до розробки пристроїв, які мають дозволити людству подолати параліч.

Американська нейротехнологічна компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, показала відео з мавпочкою, яка грає у відеогру без джойстика чи будь-яких кнопок - "силою думки".

Ролик 9 квітня опубліковано на каналі проекту в YouTube.

На відео дев'ятирічний макака на прізвисько Пейджер грає у гру "Понг", де треба відбивати кульку в бік супротивника. Тварині імплантували пристрій N1 Link, який тепер дозволяє їй рухати частинки гри на екрані комп'ютера за допомогою активності мозку.

"Мавпа буквально грає у відеоігру телепатично, використовуючи мозковий чіп", - написав Ілон Маск, коментуючи відео на своїй сторінці у Twitter.

Спочатку Пейджер грав, пересуваючи курсор за допомогою джойстика. Для мотивації мавпі через трубочку під монітором подавали банановий смузі, а пристрій Neuralink тим часом записував інформацію про роботу нейронів тварини.

Читайте такожМаск представив чіп для мозку Neuralink: що може новий нейроінтерфейсПотім за допомогою цих даних система змогла передбачати дії Пейджера, і дослідники від'єднали звичайний фізичний джойстик. Контроль гри повністю перейшов до мозку тваринки через пристрій Neuralink.

Для чого потрібно чипування мавпи

Про вживляння мавпочці чипу від Neuralink Ілон Маск розповів на початку лютого під час спілкування у Clubhouse. Тоді Маск зазначив, що тварина може грати у відеоігри за допомогою свого мозку. Він пояснив, що метою чипування є усунення наслідків травм головного та спинного мозку і повернення пацієнтам втраченої здатності до руху.

Сьогодні на своїй сторінці у Twitter Маск повідомив, що перший продукт Neuralink дозволить людині з паралічем користуватися смартфоном самою "силою думки" - і навіть швидше, ніж руками. А подальші версії мають дозволити, наприклад, людям з паралічем нижніх кінцівок знову ходити.

Маск сподівається, що тести з людьми розпочнуться вже цього року.

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Переклад: Катерина Комолова