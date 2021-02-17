Clubhouse - це унікальна соцмережа нового типу, яка створила власну велику спільноту.

Користувачі мережі активно обговорюють нову і молоду соцмережу Clubhouse, її популярність зростає з кожним днем, а кількість нових користувачів збільшується з величезною швидкістю. Попри те, що потрапити сюди можна тільки через запрошення, Clubhouse вже увійшов в десятку найбільш завантажуваних додатків в Росії. УНІАН розповість, в чому причина такої популярності програми і де можна поспілкуватися з Ілоном Маском.

Що таке Clubhouse і як він працює

Додаток Clubhouse було засновано навесні 2020 року колишніми працівниками Google Полом Девідсоном і Роханом Сетом. Clubhouse - це соціальна мережа, в якій користувачі спілкуються не звичними текстовими повідомленнями, а за допомогою аудіо-чату. Користувачі можуть слухати інтерв'ю, подкасти та голосові повідомлення. Всі аудіоповідомлення в додатку відразу зникають, тому прослухати їх можна тільки в реальному часі. Запис і збереження повідомлень суворо заборонені.

Читайте такожЕксперти розповіли, як хакери наживаються на темі вакцинації від COVID-19Спілкування в соцмережі відбувається у двох місцях - "кімнатах" і "клубах". "Кімната"- це активна бесіда, до якої можна приєднатися в даний момент. Учасники тут діляться на спікерів, які виступають з промовою, і слухачів. Слухач може в будь-який момент підняти руку і поставити питання.

"Клуб"- це спільнота за інтересами, яка має власну тематику. Всередині клубу учасники можуть створювати свої кімнати. Створити клуб можуть активні учасники, які часто організовують дискусію. Заявку на створення клубу повинен схвалити модератор.

На цей час соцмережа доступна тільки для iPhone з підтримкою iOS 13. Додаток не можна встановити на телефон на базі Android і на деякі моделі iPhone. Зареєструватися в соцмережі можливо тільки за запрошенням користувача, який вже має аккаунт в Clubhouse.

При реєстрації в Clubhouse користувач вказує свої інтереси, за якими його будуть запрошувати в кімнати. Також кімнати можна знайти самому через пошук в додатку або в стрічці рекомендацій.

Clubhouse і знаменитості

У клубних кімнатах можна зустріти багатьох відомих людей, журналістів, вчених і суперзірок. В обговореннях беруть участь, наприклад, мільярдери Ілон Маск і Марк Цукерберг. В одній з бесід Маск розповідав про свої проекти і сімейні погляди, що викликало величезний ажіотаж навколо соцмережі. З дозволу Ілона Маска запис його розповіді опублікували на YouTube, щоб його могли прослухати всі бажаючі.

Зараз в Clubhouse також зареєстровані деякі українські знаменитості, такі як Святослав Вакарчук і Дмитро Дубілет.

Поки що Clubhouse не має платних функцій, але вже приваблює велику кількість акціонерів.

Соцмережа була дуже затребуваною серед китайських користувачів завдяки свободі самовираження. 8 лютого 2021 року Clubhouse був заблокований в Китаї. Станом на 1 лютого 2021 року Clubhouse налічує 2 мільйони користувачів. Зараз стартап оцінюють в 1 мільярд доларів. Планується, що в майбутньому спікери програми зможуть заробляти на платних підписках і чайових.

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Автор: Катерина Пулатова