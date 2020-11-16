Це їхня друга спільна місія з NASA.

Космічний корабель Crew Dragon компанії Space X Ілона Маска успішно запустили на Міжнародну космічну станцію.

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Це їхня друга спільна місія з NASA.

Корабель стартував з мису Канаверал в американському штаті Флорида близько третьої ночі за київським часом. Екіпаж – це троє американців та японець, які будуть на МКС півроку.

Запуск було заплановано на суботу, але його перенесли на неділю. На думку експертів, потужні вітри могли перешкодити забрати перший ступінь ракети, яка відділяється після запуску.

Запуски Crew Dragon на МКС

30 травня ракета Falcon 9 з пілотованим космічним кораблем Crew Dragon й астронавтами Робертом Бенкеном і Дугласом Герлі на борту стартувала з космодрому на мисі Канаверал до МКС. Той пуск став першим для Crew Dragon з екіпажем на борту.

Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.

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Автор: Людмила Жерновська