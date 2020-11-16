Члени екіпажу пробудуть на МКС півроку / фото REUTERS

Космічний корабель Crew Dragon компанії Space X Ілона Маска успішно запустили на Міжнародну космічну станцію.  

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Це їхня друга спільна місія з NASA.

Корабель стартував з мису Канаверал в американському штаті Флорида близько третьої ночі за київським часом. Екіпаж – це троє американців та японець, які будуть на МКС півроку.

Запуск було заплановано на суботу, але його перенесли на неділю. На думку експертів, потужні вітри могли перешкодити забрати перший ступінь ракети, яка відділяється після запуску.

Запуски Crew Dragon на МКС

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Автор: Людмила Жерновська