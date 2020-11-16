Ракета-носій Falcon 9 з'єднана з космічним кораблем Crew Dragon стартувала з майданчику LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

У ніч проти понеділка, 16 листопада, о 02:37 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида запустили ракету Falcon 9 від SpaceX.

Про це повідомляється на Twitter-сторінці аерокосмічної компанії.

Очікується, що ракета відправить до Міжнародної космічної станції (МКС) пілотований космічний корабель Crew Dragon із чотирма астронавтами NASA: Майклом Гопкінсом, Віктором Гловером, Шеннон Вокер, а також японським астронавтом Соїчею Ногучі. Місія триватиме шість місяців.

Вони приєднаються до астронавтки NASA Кетлін Рубінс, а також російських космонавтів Сергія Рижикова та Сергія Кудь-Свєрчкова, які вже перебувають на МКС.

Falcon 9’s first stage booster has landed on the Just Read the Instructions droneship! pic.twitter.com/HSFJKpR4Rm — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020

За 9 хвилин після старту, перша ступінь Falcon 9 повернулася на Землю. Ракета приземлилась на платформу в Атлантичному океані.

Запуски Crew Dragon на МКС

30 травня ракета Falcon 9 з пілотованим космічним кораблем Crew Dragon й астронавтами Робертом Бенкеном і Дугласом Герлі на борту стартувала з космодрому на мисі Канаверал до МКС. Той пуск став першим для Crew Dragon з екіпажем на борту.

Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.

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Автор: Олег Давигора