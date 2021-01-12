Німецькі правоохоронці викрили один з найбільших нелегальних торговельних майданчиків у даркнеті.
Про це пише DW.
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Поліція припинила діяльність DarkMarket 11 січня. У справі заарештували його імовірного керівника – 34-річного австралійця.
«До моменту закриття DarkMarket був, мабуть, найбільшим у світі торговельним майданчиком в даркнеті з майже 500 тисячами користувачів та понад 2400 продавцями», – цитує агентство прес-службу прокуратури Кобленца.
До розслідування, крім місцевих копів, залучили й правоохоронні органи іноземних держав.
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