До розслідування, крім місцевих копів, залучили й правоохоронні органи іноземних держав.

Німецькі правоохоронці викрили один з найбільших нелегальних торговельних майданчиків у даркнеті.

Про це пише DW.

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Поліція припинила діяльність DarkMarket 11 січня. У справі заарештували його імовірного керівника – 34-річного австралійця.

«До моменту закриття DarkMarket був, мабуть, найбільшим у світі торговельним майданчиком в даркнеті з майже 500 тисячами користувачів та понад 2400 продавцями», – цитує агентство прес-службу прокуратури Кобленца.

До розслідування, крім місцевих копів, залучили й правоохоронні органи іноземних держав.

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Автор: УНІАН