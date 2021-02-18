Зараз фахівці СБУ працюють над усуненням неполадок / ua.depositphotos.com
Сайт СБУ працює з певними технічними перебоями, оскільки на нього йде потужна DDOS-атака, вже не перший день.
Про це УП повідомив прес-секретар СБУ Артем Дегтяренко.
"Очевидно, що вона пов'язана з останніми активними діями служби із захисту національних інтересів і протидії Російській Федерації, яка веде гібридну війну проти України, в тому числі і в інформаційному просторі", - сказав він.
Зараз фахівці СБУ працюють над тим, щоб якомога швидше налагодити безперебійну роботу сайту.
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