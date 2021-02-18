Потужна DDOS-атака на сайт СБУ йде вже не перший день.

Сайт СБУ працює з певними технічними перебоями, оскільки на нього йде потужна DDOS-атака, вже не перший день.

Про це УП повідомив прес-секретар СБУ Артем Дегтяренко.

"Очевидно, що вона пов'язана з останніми активними діями служби із захисту національних інтересів і протидії Російській Федерації, яка веде гібридну війну проти України, в тому числі і в інформаційному просторі", - сказав він.

Зараз фахівці СБУ працюють над тим, щоб якомога швидше налагодити безперебійну роботу сайту.

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Автор: УНІАН