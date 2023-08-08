Він пролетить на відстані 6 млн кілометрів від нашої планети.

До землі летить потенційно небезпечний астероїд 6037 (1988 EG). Його діаметр становить до 960 м, що приблизно дорівнює довжині дев'яти футбольних полів.

Як повідомляє Центр вивчення навколоземних об'єктів NASA, астероїд наблизиться до землі 23 серпня. Він пролетить всього в 6 млн кілометрів від нашої планети. Вчені прогнозують, що небесне тіло пролетить біля землі на швидкості 14,25 кілометра на секунду.

Потенційно небезпечними астероїдами називають об'єкти, які перетинають земну орбіту на відстані менше 7,5 млн кілометрів. Однак така категорія ще не означає, що тіло неминуче зіштовхнеться з Землею.

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6 серпня біля Землі мав пролетіти гігантський астероїд 2023 OQ довжиною близько 137 метрів. Повідомлялося, що він пройде на відстані в 3,8 мільйона кілометрів від Землі.

Крім того, в бік Землі летить комета розміром з місто. При чому зовсім нещодавно на її поверхні відбулося потужне виверження вулкана, в результаті чого на небесному тілі утворилися "роги".

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